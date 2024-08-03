В Ростовской области под колесами автомобиля погиб 69-летний мужчина

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Шахты Ростовской области автомобилист насмерть сбил 69-летнего мужчину. ДТП случилось на улице Советской 3 августа.Около 21:00 23-летний водитель автомобиля «Киа-Рио» двигался по дороге. По предварительным данным, в это же время в районе дома №11 по пешеходному переходу шёл пенсионер. Водитель не заметил пешехода и совершил наезд.По информации региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пешеход скончался от полученных травм.