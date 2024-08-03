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В Ростовской области под колесами автомобиля погиб 69-летний мужчина

В Ростовской области под колесами автомобиля погиб 69-летний мужчина
В городе Шахты Ростовской области автомобилист насмерть сбил 69-летнего мужчину. ДТП случилось на улице Советской 3 августа.

Около 21:00 23-летний водитель автомобиля «Киа-Рио» двигался по дороге. По предварительным данным, в это же время в районе дома №11 по пешеходному переходу шёл пенсионер. Водитель не заметил пешехода и совершил наезд.

По информации региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пешеход скончался от полученных травм.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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