За несколько минут до крушения в Ростовской области самолет задел линии электропередачи

Следователи организовали доследственную проверку по факту крушения самолета в Ростовской области. Происшествие случилось вечером 9 июня в Пролетарском районе.По предварительным данным, самолет задел линии электропередачи и в результате потерпел крушение. Упало судно в районе хутора Уютного. 51-летний пилот получил травмы и был доставлен в больницу.На месте работают сотрудники ростовского следственного отдела на транспорте.- По факту крушения легкомоторного самолёта в Ростовской области организована доследственная проверка, - прокомментировали в Московском межрегиональном СУ на транспорте СК РФ. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.