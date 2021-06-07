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За несколько минут до крушения в Ростовской области самолет задел линии электропередачи

За несколько минут до крушения в Ростовской области самолет задел линии электропередачи
Следователи организовали доследственную проверку по факту крушения самолета в Ростовской области. Происшествие случилось вечером 9 июня в Пролетарском районе.

По предварительным данным, самолет задел линии электропередачи и в результате потерпел крушение. Упало судно в районе хутора Уютного. 51-летний пилот получил травмы и был доставлен в больницу.

На месте работают сотрудники ростовского следственного отдела на транспорте.

- По факту крушения легкомоторного самолёта в Ростовской области организована доследственная проверка, - прокомментировали в Московском межрегиональном СУ на транспорте СК РФ. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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