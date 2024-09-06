В Ростове два пассажира и водитель «Лады» пострадали в аварии

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону два пассажира и водитель легковушки пострадали в ДТП. Авария произошла 5 сентября на улице Профсоюзной.По предварительным данным, 35-летний мужчина на «Киа Рио» двигался возле дома № 130. На регулируемом перекрестке при повороте налево водитель не пропустил «Ладу Гранту», за рулем которой был 23-летний парень. На большой скорости машины столкнулись.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадали водитель «Лады Гранты» и 27-летний и 31-летний пассажиры. С травмами их доставили в больницу.