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В Ростове два пассажира и водитель «Лады» пострадали в аварии

В Ростове два пассажира и водитель «Лады» пострадали в аварии
В Ростове-на-Дону два пассажира и водитель легковушки пострадали в ДТП. Авария произошла 5 сентября на улице Профсоюзной.

По предварительным данным, 35-летний мужчина на «Киа Рио» двигался возле дома № 130. На регулируемом перекрестке при повороте налево водитель не пропустил «Ладу Гранту», за рулем которой был 23-летний парень. На большой скорости машины столкнулись.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадали водитель «Лады Гранты» и 27-летний и 31-летний пассажиры. С травмами их доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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