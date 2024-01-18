В Новочеркасске пассажирка «Лады Гранты» пострадала в массовом ДТП с самосвалом

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Новочеркасске 47-летняя женщина - пассажир «Лады Гранты» пострадала в массовом ДТП с самосвалом. Авария произошла днем 17 января на улице Северной, 15.По предварительным данным, 46-летний мужчина за рулем «Скании P380» двигался с улицы Сарматской на проспект Платовский. В какой-то момент он превысил скорость и вылетел на «встречку». Машина на полном ходу врезалась в «Ладу Гранту» под управлением 62-летнего водителя. От сильного удара «Скания Р380» съехала с дороги и протаранила металлический забор дома.Однако и он «препятствием» не стал. Самосвал выехал на встречную полосу и врезался в «Ауди Q8». От удара транспорт отбросило на стойку светофора, а «Скания» съехала с дороги и врезалась в дерево.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадала 47-летняя пассажирка «Лады Гранты». Ее с травмами доставили в медучреждение.