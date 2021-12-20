В Ростовской области парень избил девушку палкой и отобрал телефон

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В поселке Глубоком Каменского района парень ударил палкой девушку и забрал у нее телефон. Инцидент произошел поздним вечером 20 декабря на улице Иванова, 38.Молодой человек прогуливался вдоль улицы, когда заметил прохожую. Подняв с земли палку, он напал на нее сзади и стал бить. При этом, он требовал отдать ему мобильный телефон. Испуганная девушка передала ему смартфон, после чего злоумышленник сбежал. Девушка обратилась в полицию с заявлением. Она подробно рассказала правоохранителям о том, как выглядел нападавший.В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что нападавшего удалось оперативно задержать. Выянилось, что парень ранее уже судим. На него завели уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.