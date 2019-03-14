Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове парень избил и ограбил своего приятеля

В Ростове парень избил и ограбил своего приятеля
В донской столице молодой человек ударил своего приятеля и отобрал у него дорогостоящий телефон. Злоумышленника задержали 14 марта.

По предварительной информации, ростовчанин повздорил со своим знакомым на одной из улиц Кировского района. Злоумышленник решил не спорить с оппонентом, ударил его и забрал из кармана курки мобильный телефон.

Ростовчанин обратился в полицию с заявлением, сообщив, что сумма нанесенного ущерба за украденный телефон составила 45 тысяч рублей. Предполагаемого преступника задержали.

- Им оказался 23-летний молодой человек, который ранее привлекался к ответственности за совершение краж, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.