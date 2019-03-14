В Ростове парень избил и ограбил своего приятеля



В донской столице молодой человек ударил своего приятеля и отобрал у него дорогостоящий телефон. Злоумышленника задержали 14 марта.



По предварительной информации, ростовчанин повздорил со своим знакомым на одной из улиц Кировского района. Злоумышленник решил не спорить с оппонентом, ударил его и забрал из кармана курки мобильный телефон.



Ростовчанин обратился в полицию с заявлением, сообщив, что сумма нанесенного ущерба за украденный телефон составила 45 тысяч рублей. Предполагаемого преступника задержали.



- Им оказался 23-летний молодой человек, который ранее привлекался к ответственности за совершение краж, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».