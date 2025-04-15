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В Ростовской области оставшиеся под завалами шахтеры не подают признаков жизни. Об этом сообщили в администрации Белокалитвинского района.На место обрушения направлены строительные леса и необходимое оборудование. Спасатели работают над освобождением пострадавших, укрепляя горные породы и предотвращая повторные обрушения. Для поддержания жизнедеятельности шахтеров организована вентиляция.На территории ЧП периодически объявляют минуту тишины, во время которой специалисты простукивают трубы в поисках ответа. Пока никаких сигналов от шахтеров не поступало. Существует вероятность, что они либо потеряли сознание, либо не могут подать признаков жизни.