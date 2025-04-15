В Ростовской области после обрушения породы в шахте застряли два горняка
В Ростовской области на шахте «Садкинской» произошло обрушение горных пород. В результате чего два горняка оказались заблокированы под завалами. Несчастный случай произошел рано утром 15 апреля в Белокалитвинском районе.
По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в момент обвала в шахте осуществляли трудовую деятельность около 75 шахтеров. Всех работников экстренно эвакуировали.
На текущий момент подтверждено, что два горняка все еще остаются под обломками. К месту аварии немедленно прибыли спасатели и сотрудники местной администрации.