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В Ростовской области после обрушения породы в шахте застряли два горняка

В Ростовской области после обрушения породы в шахте застряли два горняка

В Ростовской области на шахте «Садкинской» произошло обрушение горных пород. В результате чего два горняка оказались заблокированы под завалами. Несчастный случай произошел рано утром 15 апреля в Белокалитвинском районе.

По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в момент обвала в шахте осуществляли трудовую деятельность около 75 шахтеров. Всех работников экстренно эвакуировали.

На текущий момент подтверждено, что два горняка все еще остаются под обломками. К месту аварии немедленно прибыли спасатели и сотрудники местной администрации.
Фото: правительство РО
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