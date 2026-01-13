Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области нашли замурованным в бетоне чемодан с трупом женщины

В Ростовской области нашли замурованным в бетоне чемодан с трупом женщины

В Ростовской области нашли замурованной в бетоне женщину. Трагедия случилась во время новогодних праздников, 2 января в поселке Койсуг.

Мужчина поругался со своей сожительницей. В порыве злости он схватил провод и задушил им гражданскую жену.

Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина решил избавиться от тела. Он поместил его в чемодан и повез на свой участок в другом городе. В недостроенном доме под Ростовом мужчина погрузил тело в бетон. Для того, чтобы избежать наказания, он инсценировал исчезновение женщины. Он пришел в полицию и заявил о ее исчезновении.

Однако вскоре правда вылилась наружу. Мужчина был задержан по статье об убийстве и сейчас находится в СИЗО. Ему грозит срок лишения свободы не менее 7 лет.
Фото: нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.