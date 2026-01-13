В Ростовской области нашли замурованным в бетоне чемодан с трупом женщины

Фото: нейросеть

В Ростовской области нашли замурованной в бетоне женщину. Трагедия случилась во время новогодних праздников, 2 января в поселке Койсуг.Мужчина поругался со своей сожительницей. В порыве злости он схватил провод и задушил им гражданскую жену.Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина решил избавиться от тела. Он поместил его в чемодан и повез на свой участок в другом городе. В недостроенном доме под Ростовом мужчина погрузил тело в бетон. Для того, чтобы избежать наказания, он инсценировал исчезновение женщины. Он пришел в полицию и заявил о ее исчезновении.Однако вскоре правда вылилась наружу. Мужчина был задержан по статье об убийстве и сейчас находится в СИЗО. Ему грозит срок лишения свободы не менее 7 лет.