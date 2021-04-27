В Волгодонске нашли повешенным 12-летнего мальчика
В Волгодонске 12-летнего школьника нашли повешенным. Трагедия случилась 27 апреля.
Тело мальчика-подростка обнаружили в квартире, в которой он проживал с семьей. Прибывшие медики зафиксировали смерть от асфиксии. Как сообщил DonDay Волгодонск, школьник учился в лицее «Политэк». В учебном заведении о нем отзывались как о добром позитивном мальчике.
Что стало причиной гибели подростка, пока не известно. В подробностях страшной трагедии разбираются правоохранители.