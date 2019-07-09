В Ростовской области нашли повешенным молодого мужчину



В городе Донецке Ростовской области нашли труп мужчины. Тело 35-летнего местного жителя обнаружила его жена в квартире дома, расположенного в 12-м квартале.



Около 18 часов 10 июля женщина вернулась домой и увидела бездыханное тело супруга.



- В квартире была обнаружена предсмертная записка, - сообщил собственный источник Rostov.ru. – По предварительным данным, мужчина покончил с собой.



О случившемся женщина сообщила в полицию. На место выезжала оперативная группа. Все обстоятельства смерти дончанина сейчас выясняют.