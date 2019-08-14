В Ростовской области нашли повешенной 24-летнюю девушку



В Ростовской области нашли повешенной 24-летнюю девушку. Происшествие случилось в микрорайоне Лиховском под Каменском-Шахтинским. Об этом сообщает DonDay.



По данным портала, труп Вероники Ж. обнаружили в лесополосе. Предположительно, смерть наступила в результате асфиксии.



Пока неизвестно, что стало причиной трагедии. Сообщается, что погибшая вела асоциальный образ жизни и имела судимость. При этом она занималась воспитанием маленькой дочки.



Похороны девушки пройдут 15 августа.