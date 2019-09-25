Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове повешенной нашли 20-летнюю девушку

В Ростове повешенной нашли 20-летнюю девушку
В Ростове-на-Дону нашли повешенной 20-летнюю девушку. Трагический случай произошёл в Пролетарском районе города 24 сентября.

Тело Виктории Д. (прим. - имя изменено) обнаружили у неё дома, сообщает издание DonDay.ru. Родные попытались спасти девушку, но, увы, безуспешно. Они вызвали сотрудников скорой помощи, но медикам так же не удалось вернуть Виктория к жизни.

На месте работала следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители устанавливаются все детали трагедии. Предварительной причиной смерти называют асфиксию. Что привело молодую девушку к гибели, пока остаётся загадкой.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.