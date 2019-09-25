В Ростове повешенной нашли 20-летнюю девушку



В Ростове-на-Дону нашли повешенной 20-летнюю девушку. Трагический случай произошёл в Пролетарском районе города 24 сентября.



Тело Виктории Д. (прим. - имя изменено) обнаружили у неё дома, сообщает издание DonDay.ru. Родные попытались спасти девушку, но, увы, безуспешно. Они вызвали сотрудников скорой помощи, но медикам так же не удалось вернуть Виктория к жизни.



На месте работала следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители устанавливаются все детали трагедии. Предварительной причиной смерти называют асфиксию. Что привело молодую девушку к гибели, пока остаётся загадкой.