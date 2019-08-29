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В Ростовской области нашли мёртвой 15-летнюю школьницу

В Ростовской области нашли мёртвой 15-летнюю школьницу
В одном из частных домов Шолоховского района Ростовской области найдена мёртвой 15-летняя девочка. Трагедия произошла в маленьком посёлке 29 августа.

Родственники вызвали «скорую», но приехавшие на вызов медики только констатировали смерть подростка, сообщает DonDay.ru. На месте также работала следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии.

Известно, что школьница росла в неблагополучной семье и часто ругалась с родителями.

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