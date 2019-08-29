В Ростовской области нашли мёртвой 15-летнюю школьницу



В одном из частных домов Шолоховского района Ростовской области найдена мёртвой 15-летняя девочка. Трагедия произошла в маленьком посёлке 29 августа.



Родственники вызвали «скорую», но приехавшие на вызов медики только констатировали смерть подростка, сообщает DonDay.ru. На месте также работала следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии.



Известно, что школьница росла в неблагополучной семье и часто ругалась с родителями.