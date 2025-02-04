В Ростовской области на трассе в массовом ДТП с фурами погиб водитель

Фото: УГИБДД по РО

В Ростове в массовом ДТП из четырех авто погиб водитель. Трагедия случилась 4 февраля на трассе М-4 «Дон».По информации, полученной от управления ГИБДД по региону, около 11:30 в районе хутора Ленина произошло столкновение двух грузовых автомобилей.Водитель автомобиля «Вольво», двигавшийся на высокой скорости, столкнулся с большегрузом «Скания». После первого удара «Вольво» продолжил движение и столкнулся со вторым грузовиком «Даф».От удара «Даф» откатился вперёд и столкнулся с третьим грузовиком «Скания».В результате аварии прицепы грузовиков получили серьезные повреждения, а часть груза разлетелась по дороге.К сожалению, водитель «Вольво» скончался. Полицейские устанавливают возраст и личность погибшего.