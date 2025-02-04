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В Ростовской области на трассе в массовом ДТП с фурами погиб водитель

В Ростовской области на трассе в массовом ДТП с фурами погиб водитель
В Ростове в массовом ДТП из четырех авто погиб водитель. Трагедия случилась 4 февраля на трассе М-4 «Дон».

По информации, полученной от управления ГИБДД по региону, около 11:30 в районе хутора Ленина произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

Водитель автомобиля «Вольво», двигавшийся на высокой скорости, столкнулся с большегрузом «Скания». После первого удара «Вольво» продолжил движение и столкнулся со вторым грузовиком «Даф».

От удара «Даф» откатился вперёд и столкнулся с третьим грузовиком «Скания».

В результате аварии прицепы грузовиков получили серьезные повреждения, а часть груза разлетелась по дороге. 

К сожалению, водитель «Вольво» скончался. Полицейские устанавливают возраст и личность погибшего.
Фото: УГИБДД по РО
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