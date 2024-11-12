В массовом ДТП с фурами в Ростовской области погиб водитель «Вольво»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области погиб водитель «Вольво». Авария случилась в Красносулинском районе на 970-м километре автодороги.Мужчина на «Вольво» не выбрал безопасную дистанцию на дороге. Около 19:10 он на большой скорости врезался в «КамАЗ», под управлением 46-летнего мужчины. От сильного удара машину отбросило в «Джак», за рулем которого был 40-летний водитель. Затем транспорт протаранил «Ман».В результате ДТП погиб 46-летний водитель «Вольво». Обстоятельства случившегося выясняют,- сообщили в УГИБДД по Ростовской области.