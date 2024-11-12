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В массовом ДТП с фурами в Ростовской области погиб водитель «Вольво»

В массовом ДТП с фурами в Ростовской области погиб водитель «Вольво»
В массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области погиб водитель «Вольво». Авария случилась в Красносулинском районе на 970-м километре автодороги.

Мужчина на «Вольво» не выбрал безопасную дистанцию на дороге. Около 19:10 он на большой скорости врезался в «КамАЗ», под управлением 46-летнего мужчины. От сильного удара машину отбросило в «Джак», за рулем которого был 40-летний водитель. Затем транспорт протаранил «Ман».

В результате ДТП погиб 46-летний водитель «Вольво». Обстоятельства случившегося выясняют,- сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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