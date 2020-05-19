В Ростовской области на трассе пешеход погиб, попав под колеса фуры

В Ростовской области на трассе мужчина погиб, попав под колеса грузового автомобиля. Авария случилась 20 мая в районе микрорайона Донского на трассе Новочеркасск - Багаевская.Около 21 часа водитель автомобиля марки «ДАФ» ехал по автодороге. По его словам, он увидел пешехода, идущего по краю дороги, и стал притормаживать. Как только к мужчине приблизилась фура, он оказался на проезжей части. В результате горожанина снесло правой частью кабины большегруза.- От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Личность погибшего не установлена. На вид ему - 35-40 лет, он был одет в темно-синий костюм.По факту аварии начата проверка.