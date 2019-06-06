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В Ростове пешеход скончался, попав под грузовой автомобиль

В Ростове пешеход скончался, попав под грузовой автомобиль
Под колесами грузового авто погиб пешеход. Авария случилась около полудня 8 июня на улице Вятской.

По предварительным данным, мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте, когда по улице ехал грузовик марки «Скания». Водитель авто не успел притормозить и сбил пешехода.

- В результате происшествия пешеход погиб на месте от полученных травм, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По факту аварии проводится проверка.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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