В Ростове пешеход скончался, попав под грузовой автомобиль



Под колесами грузового авто погиб пешеход. Авария случилась около полудня 8 июня на улице Вятской.



По предварительным данным, мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте, когда по улице ехал грузовик марки «Скания». Водитель авто не успел притормозить и сбил пешехода.



- В результате происшествия пешеход погиб на месте от полученных травм, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По факту аварии проводится проверка.



В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.