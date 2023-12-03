В Ростовской области на территории завода заключенного нашли повешенным

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В Красносулинском районе Ростовской области нашли повешенным заключенного. Труп мужчины обнаружили в поселке Молодежном 3 декабря. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на собственный источник.Как сообщили порталу, на территории «Исаевского машиностроительного завода» было найдено тело. Очевидцы сразу же вызвали на место «скорую», однако им оставалось лишь констатировать смерть 35-летнего мужчины.Добавим, что красносулинский исправительный центр был открыт еще в 2022 году. Заключенные работали на территории завода и жили в двухэтажном модульном здании. На предприятии осужденные могли социализироваться для жизни после окончания отбывания своего срока.