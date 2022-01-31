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На Дону в колонии заключенного нашли повешенным

На Дону в колонии заключенного нашли повешенным

В колонии Каменска-Шахтинского Ростовской области нашли повешенным заключенного. Умершему было всего 27 лет.

Как сообщает портал DonDay.ru, тело Владислава К. было обнаружено вечером 31 января в режимном учреждении на улице Морской, 94. Его заметили охранники и вызвали медиков, но те лишь констатировали смерть. Следов насильственной смерти на теле не было.

В обстоятельствах произошедшего теперь предстоит разобраться правоохранителям. Известно, что парень долгое время находился в депрессивном состоянии.
Фото: DonDay.ru
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