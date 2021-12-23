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В Ростовской области на месте сгоревшего гаража нашли тело мужчины

В Ростовской области на месте сгоревшего гаража нашли тело мужчины

В Таганроге тело неизвестного мужчины нашли на месте сгоревшего гаража. Трагедия случилась утром 25 декабря на улице Социалистической, 150.

Пожарных вызвали местные жители, заметившие дым и пламя, которые валили из гаража. Когда спасатели прибыли, огонь полыхал на 15 квадратных метрах. На месте пожара было найдено тело мужчины. Его личность предстоит установить правоохранителям.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в тушении возгорания принимали участие шесть человек на двух спецмашинах. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Фото: yandex.ru
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