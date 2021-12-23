В Ростовской области на месте сгоревшего гаража нашли тело мужчины

Фото: yandex.ru

В Таганроге тело неизвестного мужчины нашли на месте сгоревшего гаража. Трагедия случилась утром 25 декабря на улице Социалистической, 150.Пожарных вызвали местные жители, заметившие дым и пламя, которые валили из гаража. Когда спасатели прибыли, огонь полыхал на 15 квадратных метрах. На месте пожара было найдено тело мужчины. Его личность предстоит установить правоохранителям.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в тушении возгорания принимали участие шесть человек на двух спецмашинах. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.