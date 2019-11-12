Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Житель Ростовской области, избивший знакомого табуреткой, отправился за решётку

Житель Ростовской области, избивший знакомого табуреткой, отправился за решётку
На Дону вынесли приговор местному жителю, избившему приятеля табуреткой. Красносулинский районный суд назначил ему наказание в виде одного года и восьми месяцев колонии строгого режима.

Происшествие случилось 3 февраля 2019 года. Четыре товарища поздно вечером распивали спиртное. Спустя время один из них отправился спать. Вскоре его разбудили крики, доносившиеся с кухни. Там Александр Б. и его знакомый затеяли драку. В ходе конфликта Александр схватил табуретку и стукнул ею оппонента. От удара предмет мебели сломался, тогда мужчина взял вторую табуретку и продолжил избивать товарища. Другие гости пытались их разнять, но безуспешно.

Александр закончил побои, лишь когда его жертва потеряла сознание. Тогда очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи. Медики доставили потерпевшего в больницу. У него диагностировали травмы головы и ног, переломы руки и рёбер, а также многочисленные гематомы. В отношении Александра возбудили дело по статье об умышленном причинении средней степени тяжести вреда здоровью. В ходе проверки выяснилось, что ранее он трижды был судим за кражу, грабёж, повреждение и похищение документов, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Красносулинский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде одного года и восьми месяцев колонии строгого режима.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.