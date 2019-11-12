Житель Ростовской области, избивший знакомого табуреткой, отправился за решётку



На Дону вынесли приговор местному жителю, избившему приятеля табуреткой. Красносулинский районный суд назначил ему наказание в виде одного года и восьми месяцев колонии строгого режима.



Происшествие случилось 3 февраля 2019 года. Четыре товарища поздно вечером распивали спиртное. Спустя время один из них отправился спать. Вскоре его разбудили крики, доносившиеся с кухни. Там Александр Б. и его знакомый затеяли драку. В ходе конфликта Александр схватил табуретку и стукнул ею оппонента. От удара предмет мебели сломался, тогда мужчина взял вторую табуретку и продолжил избивать товарища. Другие гости пытались их разнять, но безуспешно.



Александр закончил побои, лишь когда его жертва потеряла сознание. Тогда очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи. Медики доставили потерпевшего в больницу. У него диагностировали травмы головы и ног, переломы руки и рёбер, а также многочисленные гематомы. В отношении Александра возбудили дело по статье об умышленном причинении средней степени тяжести вреда здоровью. В ходе проверки выяснилось, что ранее он трижды был судим за кражу, грабёж, повреждение и похищение документов, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



Красносулинский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде одного года и восьми месяцев колонии строгого режима.