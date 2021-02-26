В Ростовской области мужчину подозревают в покушении на убийство двух знакомых

Жителя Ростовской области подозревают в покушении на убийство двух знакомых. Происшествие случилось 27 февраля в одном из домов в Белокалитвинском районе.Двое мужчин 33 и 35 лет пришли к подозреваемому домой, чтобы выяснить отношения. В ходе перепалки хозяин жилища схватил нож и стал наносить оппонентам удары. К счастью, мимо проходил местный житель и выхватил у озверевшего дончанина нож. Это спасло пострадавшим жизнь. За ними приехала «скорая», и мужчинам удалось выжить.- В настоящее время 31-летний подозреваемый в покушении на убийство задержан, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.