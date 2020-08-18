Житель Ростовской области подозревается в покушении на убийство экс-сожительницы

В Ростовской области женщину доставили в больницу с ножевыми ранениями. Происшествие случилось 19 августа в Тацинском районе.По версии следствия, в дом к пострадавшей пробрался ее бывший возлюбленный. Он схватил нож и нанес экс-подруге несколько ударов в шею и живот. К счастью, родственники вовремя подоспели и не дали злоумышленнику завершить начатое.Подозреваемый в покушении на убийство был задержан спустя какое-то время после ЧП.- В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.Если вину 32-летнего задержанного докажут в суде, ему грозит лишение свободы.