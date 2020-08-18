Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Житель Ростовской области подозревается в покушении на убийство экс-сожительницы

Житель Ростовской области подозревается в покушении на убийство экс-сожительницы
В Ростовской области женщину доставили в больницу с ножевыми ранениями. Происшествие случилось 19 августа в Тацинском районе.

По версии следствия, в дом к пострадавшей пробрался ее бывший возлюбленный. Он схватил нож и нанес экс-подруге несколько ударов в шею и живот. К счастью, родственники вовремя подоспели и не дали злоумышленнику завершить начатое.

Подозреваемый в покушении на убийство был задержан спустя какое-то время после ЧП.

- В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

Если вину 32-летнего задержанного докажут в суде, ему грозит лишение свободы.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.