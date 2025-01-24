Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области мужчина забил до смерти знакомую из-за долга

В Ростовской области мужчина забил до смерти знакомую из-за долга

В Ростовской области мужчина убил свою знакомую из-за долгов. Эта информация поступила из сообщений регионального следственного управления Следственного комитета.

Происшествие произошло в Батайске 22 января. По предварительным сведениям, 42-летний мужчина находился в гостях у своей 53-летней знакомой, когда между ними возник конфликт. Мужчина утверждает, что причиной ссоры стало то, что женщина не возвращала ему деньги. Находясь в состоянии гнева, он схватил бутылку и начал избивать свою знакомую. Полученные травмы оказались смертельными, и она скончалась на месте.

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета Ростовской области, в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.