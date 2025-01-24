В Ростовской области мужчина забил до смерти знакомую из-за долга

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В Ростовской области мужчина убил свою знакомую из-за долгов. Эта информация поступила из сообщений регионального следственного управления Следственного комитета.Происшествие произошло в Батайске 22 января. По предварительным сведениям, 42-летний мужчина находился в гостях у своей 53-летней знакомой, когда между ними возник конфликт. Мужчина утверждает, что причиной ссоры стало то, что женщина не возвращала ему деньги. Находясь в состоянии гнева, он схватил бутылку и начал избивать свою знакомую. Полученные травмы оказались смертельными, и она скончалась на месте.Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета Ростовской области, в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве.