В Батайске мужчина до смерти забил свою знакомую пенсионерку

В Батайске мужчина избил свою 60-летнюю знакомую до смерти. Происшествие случилось 19 сентября.В день трагедии 37-летний мужчина находился в квартире со своей знакомой. Они вместе выпивали. Когда градус алкоголя превысил допустимую норму, пьяный батайчанин стал скандалить с женщиной. В пылу злости он начал наносить удары несчастной в область головы и туловища. Пенсионерка скончалась на месте происшествия от полученных повреждений.- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть», - сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.Мужчина заключен под стражу. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.