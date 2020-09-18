В Батайске мужчина до смерти забил свою знакомую пенсионерку
В Батайске мужчина избил свою 60-летнюю знакомую до смерти. Происшествие случилось 19 сентября.
В день трагедии 37-летний мужчина находился в квартире со своей знакомой. Они вместе выпивали. Когда градус алкоголя превысил допустимую норму, пьяный батайчанин стал скандалить с женщиной. В пылу злости он начал наносить удары несчастной в область головы и туловища. Пенсионерка скончалась на месте происшествия от полученных повреждений.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть», - сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.
Мужчина заключен под стражу. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.