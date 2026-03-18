В Суворовском прошла открытая тренировка суперниндзя

В Суворовском районе донской столицы набирает силу новый вид спорта — суперниндзя. Здесь расположена постоянная база атлетов, и в минувшее воскресенье одна из открытых тренировок собрала порядка 30 человек.Популярность этого вида спорта выросла после того, как в громком телешоу «Суперниндзя. Дети» финалистом стал ростовчанин Сергей Минченок. Именно он и провёл первое открытое занятие, поделившись с участниками приёмами и техническими секретами прохождения полосы препятствий. Кроме того, всем присутствующим Сергей рассказал и о закулисье съёмок в телешоу.Каждый из пришедших в это воскресенье на тренировку, смог попробовать свои силы. Сергей показал основные приёмы, объяснил, как работать на турниках, и помог участникам за короткое время повысить навыки.Финалист телешоу занимается этим видом спорта уже пять лет — почти с момента его появления на Дону. Тренировки проходят в спортклубе «Суворов», который развивает этот вид спорта, благодаря поддержке застройщика района, объединения «ВКБ-Новостройки». Здесь создана специально оборудованная трасса суперниндзя, а во дворах установлены уникальные для Юга России площадки, доступные всем жителям города.В планах федерации гонок с препятствиями, сделать такие встречи регулярными, Напомним, что получить рекомендации по тренировкам можно и в социальных сетях. Спортсмены Федерации часто снимают видеоуроки «Азбука суперниндзя», где рассказывают как нужно тренироваться — https://vk.ru/feed?w=wall-98987275_2826.Присоединиться к команде, а также быть в курсе всех событий в мире донских гонок с препятствиями можно в группе ВКонтакте https://vk.com/donskiegonki, телеграм-канале https://t.me/suvorovteam и на сайте http://kazakirace.ru/. (http://kazakirace.ru/)