Ростовская певица Мона временно ушла из в соцсетей из-за расставания с Эльдаром Джараховым

Ростовская певица Мона временно прекратила активность в социальных сетях из-за расставания с Эльдаром Джараховым. Об этом сообщила Дарья Кустовская в соцсетях.Певица решила взять цифровой детокс, чтобы снизить внимание к её личной жизни после разрыва с Эльдаром Джараховым. Она отметила, что в последнее время многие комментируют её отношения с блогером, строят предположения и теории о причинах расставания.«Сейчас все кому не лень просто выкладывают эти посты, анализируют натальные карты и прочую ерунду. Я уже не могу это видеть постоянно. У меня не хватает нервов на всё это», — поделилась певица.Дарья призналась, что ей нужно время для отдыха и профессиональная помощь, так как выразить эмоции через творчество у неё не получается. Артистка записалась на приём к психотерапевту.Напомним, что новость о расставании Дарьи и Эльдара Джарахова стала известна в марте 2026 года. По словам блогера, их отношения закончились ещё в декабре 2025 года. Эльдар назвал причиной разрыва «несовместимость психологических травм».