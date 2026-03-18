Пса с жутки травмами после аварии в Азове прооперируют в ростовской клинике

Фото: приют Феникс

В Азовском районе Ростовской области разворачивается трогательная история спасения. Несколько дней назад в поселке Кулешовка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадала собака. Однако, в отличие от многих подобных случаев, водитель, случайно сбивший животное, не оставил его на произвол судьбы.Как сообщают представители приюта «Феникс» города Азов, водитель проявил истинное милосердие: он не бросил пострадавшего пса, а забрал его к себе и начал искать ветеринарную помощь. К сожалению, травмы оказались весьма серьезными – у животного диагностированы переломы бедренной и седалищной костей со смещением. Местные клиники не смогли предложить решение для столь сложных повреждений.В поисках выхода из сложившейся ситуации мужчина обратился в приют «Феникс». Волонтеры приюта, поблагодарив водителя за его неравнодушие, которое, по их словам, «могут далеко не все в наше время», тут же взялись за дело. Была организована транспортировка пса, которого назвали Тайсоном, в одну из клиник Ростова-на-Дону. Там Тайсону предстоит сложная операция по соединению костных отломков.После успешного хирургического вмешательства собаку ждет этап реабилитации.