Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове-на-Дону студента задержали за распространение порнографических фото с детьми

В Ростове-на-Дону студента задержали за распространение порнографических фото с детьми
В Ростове задержали 20-летнего студента за распространение порнографических изображений с детьми. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, учащийся одного из ростовских университетов распространял порнографические изображения детей в пабликах и мессенджерах. О произошедшем узнали в полиции. Тогда парня задержали.

Дома у студента провели обыски, его телефон забрали для проверки. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье за хранение в целях распространения материалов с порнографическми изображениями несовершеннолетних.

- Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде в надлежащим поведении,- сказано в сообщении.
Фото: ГУ МВД России по Ростовской области
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика