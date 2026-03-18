В Ростове-на-Дону студента задержали за распространение порнографических фото с детьми

В Ростове задержали 20-летнего студента за распространение порнографических изображений с детьми. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.По предварительным данным, учащийся одного из ростовских университетов распространял порнографические изображения детей в пабликах и мессенджерах. О произошедшем узнали в полиции. Тогда парня задержали.Дома у студента провели обыски, его телефон забрали для проверки. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье за хранение в целях распространения материалов с порнографическми изображениями несовершеннолетних.- Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде в надлежащим поведении,- сказано в сообщении.