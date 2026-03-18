В зоопарке Ростова-на-Дону проверяют наличие инфекций у капибар с помощью скотча

В Ростовском-на-Дону зоопарке сотрудники проводят скотч-тест для капибар. Снимки в своей группе опубликовали 18 марта.В кадре проходит необычный зоо-тренинг. Специалист прикасается к животному рывками. В руке она держит палочку с желтым шаром на конце – периодически сотрудница касается меха капибары. На приспособлении есть скотч.- В случае подозрений на заболевания липкая лента прижимается к участку кожи, а потом подвергается микробиологическому анализу.Метод помогает выявить паразитарные, грибковые и бактериальные инфекции»,- сказано в сообщении.