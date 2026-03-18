Пробы воздуха в Шахтах после пожара на полигоне ТКО находятся в пределах нормы

Пробы воздуха после пожара на полигоне ТКО в Шахтах находятся в пределах нормы. Об этом сообщает портал «КВУ», ссылаясь на Роспотребнадзор города Шахты.

Пожар на мусорном полигоне начался 10 марта, и едкий дым распространился на большую часть города Шахты. Полная ликвидация последствий задымления была завершена 16 марта. Успешному тушению и устранению задымления препятствовали сильный ветер и сложный рельеф полигона.

Сразу после возгорания были начаты работы по мониторингу качества воздуха. Первоначальные пробы отбирались по адресу: улица Советская, дом 154. Исследования охватывали широкий спектр вредных веществ, образующихся при горении отходов, включая диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, сажу, сероводород и аммиак.

12 марта, в связи со сменой направления ветра, мониторинг был расширен и перенесен в поселок Каменоломни (улица Восточная, 39), что позволило отслеживать возможное перемещение продуктов горения.

По итогам проведенных исследований, осуществленных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», установлено, что концентрации загрязняющих веществ в воздухе не превышают установленных гигиенических нормативов. Таким образом, для здоровья жителей города Шахты и поселка Каменоломни угрозы не выявлено.

