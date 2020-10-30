В Новочеркасске 30-летний мужчина до смерти избил свою мать

В Новочеркасске возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчину подозревают по статье Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.По версии следствия, трагедия произошла в ночь с 27 на 28 октября. Подозреваемый находился дома у своей 53-летней матери. Между ними возникла ссора, и когда слов стало недостаточно, мужчина пустил в ход кулаки. Сын избил пострадавшую руками и ногами в области головы и туловища. Мерзавец скрылся с места преступления, а мать увезли в больницу. Однако спасти ее не удалось - женщина скончалась в медучреждении.- В настоящее время подозреваемый задержан, - сообщили в следственном отделе по городу Новочеркасск СУ СКР по Ростовской области. - В отношении него суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.