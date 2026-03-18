В Ростове на Пушкинской/Крепостном появилось озеро из кипятка из-за коммунальной аварии
В Ростове из-за коммунальной аварии появилось озеро кипятка на пересечении переулка Крепостного и улицы Пушкинской. Пешеходный переход перекрыли сигнальными лентами.
Трубу прорвало 18 марта около 12:00 со стороны дома № 213/106 на Пушкинской.
На место выехали аварийные бригады, порыв устраняют. По улице разлилась река кипятка, дорогу заволокло паром.
Пешеходы пока обходят проблемное место стороной, чтобы не обварить ноги.