В Ростове на Пушкинской/Крепостном появилось озеро из кипятка из-за коммунальной аварии


В Ростове из-за коммунальной аварии появилось озеро кипятка на пересечении переулка Крепостного и улицы Пушкинской. Пешеходный переход перекрыли сигнальными лентами.

Трубу прорвало 18 марта около 12:00 со стороны дома № 213/106 на Пушкинской.

На место выехали аварийные бригады, порыв устраняют. По улице разлилась река кипятка, дорогу заволокло паром.

Пешеходы пока обходят проблемное место стороной, чтобы не обварить ноги.
Фото: Donday
