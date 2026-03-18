Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Неосторожное обращение с огнем едва не привело к пожару в частном доме в Ростовской области

Неосторожное обращение с огнем едва не привело к пожару в частном доме в Ростовской области

Неосторожное обращение с огнем едва не стало причиной полного уничтожения частного жилого дома в поселке Гигант Сальского района Ростовской области. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

ЧП произошло 14 марта в поселке Гигант Сальского района. Сигнал о возгорании поступил от соседей. Загорелась мебель во дворе дома, расположенного по адресу: улица Сенная, 92.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты, состоящие из пяти человек, и две единицы техники. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось быстро ликвидировать возгорание на площади около пяти квадратных метров.

Как уточнили представители ведомства, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Фото: salsknews.ru
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика