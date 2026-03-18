Неосторожное обращение с огнем едва не привело к пожару в частном доме в Ростовской области

Неосторожное обращение с огнем едва не стало причиной полного уничтожения частного жилого дома в поселке Гигант Сальского района Ростовской области. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.ЧП произошло 14 марта в поселке Гигант Сальского района. Сигнал о возгорании поступил от соседей. Загорелась мебель во дворе дома, расположенного по адресу: улица Сенная, 92.На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты, состоящие из пяти человек, и две единицы техники. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось быстро ликвидировать возгорание на площади около пяти квадратных метров.Как уточнили представители ведомства, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.