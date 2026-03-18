На Дону имущество экс-гендиректора «Горизонт» арестовано по делу о гособоронзаказе

Следственное управление Следственного комитета России сообщило об аресте имущества на сумму более 20 миллионов рублей, принадлежащего бывшему генеральному директору научно-производственного объединения «Горизонт» Игорю Хохлову.

Подозреваемый, занимавший пост главы предприятия, находится под следствием по делу о завышении цен при выполнении государственного оборонного заказа. По версии следствия, в период с 2022 по 2024 годы АО «Горизонт» заключило с госзаказчиком многомиллионные контракты на изготовление и поставку радиоэлектронного оборудования. Ответственность за исполнение данных контрактов легла на Игоря Хохлова.

Следствие утверждает, что в 2023 году экс-гендиректор умышленно исказил данные об объеме фактически выполненных работ. Это привело к необоснованному увеличению стоимости закупаемого оборудования, в результате чего Министерству обороны России был нанесен существенный материальный ущерб, оцениваемый в особо крупную сумму – более 16 миллионов рублей.

В ведомстве отметили, что Игорь Хохлов выразил раскаяние в содеянном. Следователи приняли решение о наложении ареста на его имущество общей стоимостью свыше 20 миллионов рублей.

Дополнительно сообщается, что девять миллионов рублей из общей суммы ущерба уже были возмещены военному ведомству.
Фото: соцсети
