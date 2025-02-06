В Ростовской области мужчина в порыве ревности зарезал знакомого своей сожительницы

Фото: дондей

В Мартыновском районе Ростовской области мужчина во время застолья зарезал своего приятеля. Происшествие случилось 3 февраля.По данным следствия, задержанный находился в своем доме. В ходе застолья между ним и его знакомым начался скандал, в результате которого мужчина нанес своему 37-летнему приятелю множественные удары ножом. От полученных травм тот скончался.По данным следствия, мужчина был задержан и заключен под стражу.