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В Ростовской области мужчина в порыве ревности зарезал знакомого своей сожительницы

В Ростовской области мужчина в порыве ревности зарезал знакомого своей сожительницы
В Мартыновском районе Ростовской области мужчина во время застолья зарезал своего приятеля. Происшествие случилось 3 февраля.

По данным следствия, задержанный находился в своем доме. В ходе застолья между ним и его знакомым начался скандал, в результате которого мужчина нанес своему 37-летнему приятелю множественные удары ножом. От полученных травм тот скончался.

По данным следствия, мужчина был задержан и заключен под стражу.
Фото: дондей
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