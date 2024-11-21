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В Ростовской области мужчина напился и зарезал собутыльника

В Ростовской области мужчина напился и зарезал собутыльника
В Зерноградском районе задержали мужчину, который зарезал собутыльника. Происшествие случилось 18 ноября в хуторе Путь Правды.

В тот день мужчина выпивал в компании своего знакомого. Во время совместного времяпрепровождения они начали спорить. В пылу конфликта мужчина достал нож и нанес множество ударов своему знакомому. От полученных травм тот скончался на месте. В этот же день мужчина был задержан.

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что подозреваемый полностью признал свою вину. Вопрос о мере пресечения устанавливается.
Фото: DonDay
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