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В Ростовской области работник угнал трактор с фермы

В Ростовской области работник угнал трактор с фермы
Фото: http://1potraktoram.ru

Мужчина угнал трактор с фермы в Ростовской области. Происшествие случилось в Пролетарском районе 10 сентября.

В отдел полиции обратился директор крестьянско-фермерского хозяйства и рассказал, что у него пропала техника. В ходе проверки удалось найти подозреваемого. Им оказался 62-летний работник фермы. Он рассказал, что ночью пришёл в поле и увидел, что у трактора открыта кабина. Сев в него, он завёл двигатель и уехал.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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