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В Ростовской области мужчина пострадал в ДТП с участием двух легковушек

В Ростовской области мужчина пострадал в ДТП с участием двух легковушек
В Ростовской области на трассе мужчина-пассажир пострадал в ДТП с участием двух легковушек. Авария произошла днем 4 ноября на трассе Азов - Староминская.

По предварительным данным, 47-летний мужчина ехал на «ВАЗ-2106» в сторону Азова. На 8-м километре трассы при встречном разъезде он не выбрал безопасный боковой интервал и врезался в «ГАЗ-31105» под управлением водителя 44 лет.

- В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ-2106», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - В больницу был доставлен 46-летний мужчина.

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