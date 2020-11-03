В Ростовской области мужчина пострадал в ДТП с участием двух легковушек

В Ростовской области на трассе мужчина-пассажир пострадал в ДТП с участием двух легковушек. Авария произошла днем 4 ноября на трассе Азов - Староминская.По предварительным данным, 47-летний мужчина ехал на «ВАЗ-2106» в сторону Азова. На 8-м километре трассы при встречном разъезде он не выбрал безопасный боковой интервал и врезался в «ГАЗ-31105» под управлением водителя 44 лет.- В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ-2106», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - В больницу был доставлен 46-летний мужчина.