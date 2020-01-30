В столкновении двух легковушек в Ростовской области пострадал мужчина



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В Ростовской области один человек пострадал в результате аварии. На трассе Таганрог — Покровское около 9 часов 4 февраля столкнулись два авто.



По предварительным данным, 24-летний парень на «Ладе Приоре» превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в припаркованную у обочины «девятку».



- В результате ДТП пострадал 61-летний пассажир ВАЗа, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Он был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка.