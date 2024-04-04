В Ростовской области мужчина погиб во время чистки колодца

Фото: Дондей

В Ростовской области Каменского района во время чистки колодца погиб 39-летний мужчина. Происшествие случилось 4 апреля в хуторе Груцинов Каменского района. Об этом сообщил источник DonDay.Местный житель и его 17-летний пасынок чистили колодец. Отчим находился внутри колодца, а подросток помогал ему снаружи. На глубине 25 метров мужчине стало плохо. Он потерял сознание и упал в воду. Пасынок попытался вытащить его, но в одиночку ему это не удавалось.Подросток попросил помощи у соседа и спустился в колодец, чтобы помочь вытащить отчима. Во время борьбы юноше стало плохо. К этому времени на место происшествия уже прибыли спасатели. С помощью специального оборудования они вытащили мальчика и его отчима на поверхность земли. К сожалению, мужчина уже умер. Мальчик был доставлен в больницу.Как отметил источник, в настоящее время на месте происшествия работают следователи. Причина смерти 39-летнего мужчины пока неизвестна. В колодце совсем не было кислорода. Вероятно, он умер от кислородного голодания.