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В Ростовской области мужчина погиб во время чистки колодца

В Ростовской области мужчина погиб во время чистки колодца
В Ростовской области Каменского района во время чистки колодца погиб 39-летний мужчина. Происшествие случилось 4 апреля в хуторе Груцинов Каменского района. Об этом сообщил источник DonDay.

Местный житель и его 17-летний пасынок чистили колодец. Отчим находился внутри колодца, а подросток помогал ему снаружи. На глубине 25 метров мужчине стало плохо. Он потерял сознание и упал в воду. Пасынок попытался вытащить его, но в одиночку ему это не удавалось.

Подросток попросил помощи у соседа и спустился в колодец, чтобы помочь вытащить отчима. Во время борьбы юноше стало плохо. К этому времени на место происшествия уже прибыли спасатели. С помощью специального оборудования они вытащили мальчика и его отчима на поверхность земли. К сожалению, мужчина уже умер. Мальчик был доставлен в больницу.

Как отметил источник, в настоящее время на месте происшествия работают следователи. Причина смерти 39-летнего мужчины пока неизвестна. В колодце совсем не было кислорода. Вероятно, он умер от кислородного голодания.
Фото: Дондей
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