Ростовчанин пострадал при пожаре в заброшенном здании в районе Центрального рынка

В Ростове снова произошел пожар в заброшенном здании. ЧП случилось 27 июня в районе Центрального рынка.Помещение, расположенное на улице Ульяновской, загорелось около 22 часов. В заброшенном здании в этот момент находился 40-летний мужчина. Огонь охватил весь мусор, который скопился внутри строения. Едкий дым быстро заполнил все пространство.Очевидцы вызвали на место пожарных. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на борьбу с огнем направили 48 спасателей на пяти спецмашинах.К приезду пожарных площадь возгорания составила всего несколько квадратных метров. Ликвидировав пламя, огнеборцы увидели мужчину. Оказалось, он не смог выбраться из здания самостоятельно и надышался дымом. Прибывшие медики госпитализировали его с отравлением угарным газом.