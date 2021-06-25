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Ростовчанин пострадал при пожаре в заброшенном здании в районе Центрального рынка

Ростовчанин пострадал при пожаре в заброшенном здании в районе Центрального рынка
В Ростове снова произошел пожар в заброшенном здании. ЧП случилось 27 июня в районе Центрального рынка.

Помещение, расположенное на улице Ульяновской, загорелось около 22 часов. В заброшенном здании в этот момент находился 40-летний мужчина. Огонь охватил весь мусор, который скопился внутри строения. Едкий дым быстро заполнил все пространство.

Очевидцы вызвали на место пожарных. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на борьбу с огнем направили 48 спасателей на пяти спецмашинах.

К приезду пожарных площадь возгорания составила всего несколько квадратных метров. Ликвидировав пламя, огнеборцы увидели мужчину. Оказалось, он не смог выбраться из здания самостоятельно и надышался дымом. Прибывшие медики госпитализировали его с отравлением угарным газом.

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