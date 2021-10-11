На Дону 71-летний мужчина умер, отравившись угарным газом при пожаре в своем доме

В поселке Шолоховском произошел крупный пожар. Происшествие случилось в одном из домов на улице Крайней утром 13 октября.71-летний мужчина был дома, когда начался пожар. Мгновенно огонь и едкий дым охватили почти всю площадь дома. Пенсионер попытался выбраться из горящего здания, но сильно надышался дымом и потерял сознание. Когда на место ЧП приехали пожарные, мужчина был уже мертв. Он скончался от отравления продуктами горения. Медикам оставалось лишь констатировать его смерть.- Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электроприборов, - отметили в ГУ МЧС по Ростовской области.Сейчас в СУ СКР по Ростовской области проводят проверку по факту случившегося ЧП.