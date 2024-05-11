В Ростове на 6-й Линии тушат два частных дома

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону тушат два частных дома на 6-й Линии. Пожар случился 11 мая в доме № 62.Огонь вспыхнул около 20:30. Очевидцы заметили, что здание начало гореть, и вызвали сотрудников МЧС. Спустя пару минут огонь перекинулся на соседний дом. Всего пламя охватило площадь 250 квадратов.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что для тушения огня привлекли 42 спасателей на 13 спецмашинах. Ликвидировать открытое горение удалось только к 22:05. Полностью потушить пожар пока не удалось.