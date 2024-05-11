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В Ростове на 6-й Линии тушат два частных дома

В Ростове на 6-й Линии тушат два частных дома
В Ростове-на-Дону тушат два частных дома на 6-й Линии. Пожар случился 11 мая в доме № 62.

Огонь вспыхнул около 20:30. Очевидцы заметили, что здание начало гореть, и вызвали сотрудников МЧС. Спустя пару минут огонь перекинулся на соседний дом. Всего пламя охватило площадь 250 квадратов.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что для тушения огня привлекли 42 спасателей на 13 спецмашинах. Ликвидировать открытое горение удалось только к 22:05. Полностью потушить пожар пока не удалось.
Фото: Rostov.ru
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