В Ростове на 6-й Линии тушат два частных дома
В Ростове-на-Дону тушат два частных дома на 6-й Линии. Пожар случился 11 мая в доме № 62.
Огонь вспыхнул около 20:30. Очевидцы заметили, что здание начало гореть, и вызвали сотрудников МЧС. Спустя пару минут огонь перекинулся на соседний дом. Всего пламя охватило площадь 250 квадратов.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что для тушения огня привлекли 42 спасателей на 13 спецмашинах. Ликвидировать открытое горение удалось только к 22:05. Полностью потушить пожар пока не удалось.