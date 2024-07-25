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В Ростовской области мотоциклист сбил 11-летнюю девочку

В Ростовской области мотоциклист сбил 11-летнюю девочку
В Волгодонском районе Ростовской области мотоциклист сбил 11-летнюю девочку. ДТП случилось 25 июля в станице Романовской.

Предварительно, около 18:00 по улице Тюхова двигался 18-летний парень на мотоцикле марки «Рейсер Р 300». В это же время в районе дома № 2А по нерегулируемому пешеходному переходу на скейтборде ехала школьница. Парень на мотоцикле не сумел вовремя среагировать и сбил ее.

По информации региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадала девочка-пешеход. Ее доставили в медучреждение.
Фото: Ростов ру
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