В Ростовской области мотоциклист сбил 11-летнюю девочку

Фото: Ростов ру

В Волгодонском районе Ростовской области мотоциклист сбил 11-летнюю девочку. ДТП случилось 25 июля в станице Романовской.Предварительно, около 18:00 по улице Тюхова двигался 18-летний парень на мотоцикле марки «Рейсер Р 300». В это же время в районе дома № 2А по нерегулируемому пешеходному переходу на скейтборде ехала школьница. Парень на мотоцикле не сумел вовремя среагировать и сбил ее.По информации региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадала девочка-пешеход. Ее доставили в медучреждение.