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В Ростове автомобилист сбил 12-летнюю девочку на Туполева

В Ростове автомобилист сбил 12-летнюю девочку на Туполева
В Ростове автомобилист сбил 12-летнюю девочку на Туполева. ДТП произошло 13 мая около 11:30.

Машина марки «Хонда Стрим» под управлением 62-летнего водителя ехала по переулку Древесному. Предварительно, в районе дома № 11Б девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель легковушки не заметил ее и сбил.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадала школьница. Ее доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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