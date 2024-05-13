Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове автомобилист сбил 12-летнюю девочку на Туполева. ДТП произошло 13 мая около 11:30.Машина марки «Хонда Стрим» под управлением 62-летнего водителя ехала по переулку Древесному. Предварительно, в районе дома № 11Б девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель легковушки не заметил ее и сбил.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадала школьница. Ее доставили в больницу.