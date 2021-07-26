В Ростовской области микроавтобус врезался в зерновоз: есть погибший

В Ростовской области микроавтобус врезался в зерновоз. В результате ДТП пострадал водитель автобуса. Происшествие случилось 28 июля между Каменском-Шахтинским и Зверево, в районе Лиховского.По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и на скорости въехал в зерновоз. Пассажирская машина получила серьёзные повреждения левой части. Водителя зажало внутри. Чтобы вытащить тело, пришлось прибегнуть к помощи спасателей.Как сообщают источник DonDay.ru, водитель микроавтобуса скончался на месте от полученных травм.Были ли в пассажирском авто пассажиры, неизвестно.