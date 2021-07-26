Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области микроавтобус врезался в зерновоз: есть погибший

В Ростовской области микроавтобус врезался в зерновоз: есть погибший

В Ростовской области микроавтобус врезался в зерновоз. В результате ДТП пострадал водитель автобуса. Происшествие случилось 28 июля между Каменском-Шахтинским и Зверево, в районе Лиховского.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и на скорости въехал в зерновоз. Пассажирская машина получила серьёзные повреждения левой части. Водителя зажало внутри. Чтобы вытащить тело, пришлось прибегнуть к помощи спасателей.

Как сообщают источник DonDay.ru, водитель микроавтобуса скончался на месте от полученных травм.

Были ли в пассажирском авто пассажиры, неизвестно.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.