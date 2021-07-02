В Ростовской области на трассе перевернулся микроавтобус с пассажирами

В Ростовской области микроавтобус с пассажирами врезался в ограждение и завалился на бок. ДТП произошло в ночь с 5 по 6 июля.Авария случилась в Аксайском районе. Водитель «Мерседес Спринтер» с восемью пассажирами в машине ехал в сторону Таганрога. На Северном объезде он не справился с управлением и выехал на обочину, врезавшись в ограждение. Затем автобус завалился на бок. К счастью, никто из сидевших в транспорте не пострадал. Пассажиры и водитель самостоятельно выбрались из автобуса.Чтобы поставить машину на колеса, пришлось вызвать спасателей. Прибыли на место ЧП и медики.Однако как сообщили в ГКУ РО «РО ПСС», водитель, как и все пассажиры от медицинской помощи отказались.Когда машина оказалась на колесах, люди заняли свои места и отправились по маршруту.