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В Ростовской области машина съехала в кювет и застряла в болоте

В Ростовской области машина съехала в кювет и застряла в болоте
Недалеко от хутора Куго-Ея Егорлыкского района Ростовской области отечественная легковушка съехала в кювет и застряла в болоте. Водителю и пассажиру понадобилась помощь спасателей, чтобы выбраться из трясины. Происшествие произошло утром 11 мая.

По предварительным данным, на 20-м километре автодороги станица Егорлыкская — хутор Кавалерский мужчина за рулём «Лады Ларгус» не справился с управлением, вылетел в кювет и угодил в болото, поросшее камышом. Машина застряла в тине и грязевой жиже и не смогла выехать на твёрдую поверхность самостоятельно. Водитель с пассажиром вызвали спасателей.

По приезде на место ЧП поисковики-спасатели отключили в автомобиле аккумулятор и с помощью буксировки вытащили легковушку на дорогу.

Пострадавшие не получили телесных повреждений. Однако им понадобилась помощь психолога.

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