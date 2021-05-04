В Ростовской области машина съехала в кювет и застряла в болоте

Недалеко от хутора Куго-Ея Егорлыкского района Ростовской области отечественная легковушка съехала в кювет и застряла в болоте. Водителю и пассажиру понадобилась помощь спасателей, чтобы выбраться из трясины. Происшествие произошло утром 11 мая.По предварительным данным, на 20-м километре автодороги станица Егорлыкская — хутор Кавалерский мужчина за рулём «Лады Ларгус» не справился с управлением, вылетел в кювет и угодил в болото, поросшее камышом. Машина застряла в тине и грязевой жиже и не смогла выехать на твёрдую поверхность самостоятельно. Водитель с пассажиром вызвали спасателей.По приезде на место ЧП поисковики-спасатели отключили в автомобиле аккумулятор и с помощью буксировки вытащили легковушку на дорогу.Пострадавшие не получили телесных повреждений. Однако им понадобилась помощь психолога.